ЮКУ им. М. Ауэзова впервые вошел в ТОП- 401-500 вузов Мирового профессионального рейтинга университетов (Worldwide Professional University Rankings) Rank Pro — 2021.
Он — единственный вуз в Казахстане, который вошел предметный рейтинг «Химические науки» (ЕНУ им.Л.Н.Гумилева — Гуманитарные и социальные науки — 401-500, КазНУим.Аль-Фараби- Математика — 401-500, Гуманитарные и социальные науки -351-400).
Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro отразил результаты комплексной работы университета, особенно Высшей школы химической инженерии и биотехнологии, Естественно-научно-педагогическая Высшая школа (кафедра Химия).