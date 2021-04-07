ЮКУ

ЮКУ им. М. Ауэзова  впервые вошел в ТОП- 401-500 вузов Мирового профессионального  рейтинга  университетов (Worldwide Professional University Rankings) Rank Pro — 2021.

Он — единственный вуз в Казахстане, который вошел предметный рейтинг «Химические науки» (ЕНУ им.Л.Н.Гумилева — Гуманитарные и социальные науки — 401-500, КазНУим.Аль-Фараби-  Математика — 401-500, Гуманитарные и социальные науки -351-400).

Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro отразил результаты комплексной работы университета, особенно Высшей школы химической инженерии и биотехнологии, Естественно-научно-педагогическая Высшая школа (кафедра Химия).

 