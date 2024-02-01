Аналог «Алисы» создал шымкентский школьник

Удобное управление голосом, ответы на любые вопросы и много дополнительной информации.

Шымкентский школьник изобрел аналог голосового ассистента Алисы и назвал его «Али». Юный ученый Рамазан Имаммазам говорит, звуковая вспомогательная программа значительно облегчит жизнь школьников. Ведь «Али» не только поможет с выполнением домашнего задания, но и объяснит темы, которые ученику не удалось освоить на уроке.

Рамазан Имаммазам, ученик 9 класса:

«Я решил создать звукового ассистента, чтобы принести пользу моей стране. Этот помощник построен на основе нейронной системы. Когда вы ищете определенную информацию на определенную тему в Google, то браузер вам выдает сразу несколько, и чаще всего она вам не нужна. А моя звуковая программа предлагает — конкретный ответ на ваш вопрос. Али поможет каждому школьнику освоить любую тему урока»

Интерес к компьютерным программам у Рамазана с детства. Талант юного дарования удалось раскрыть учителю информатики. По словам Айнур Бекботаевой, Рамазан настолько умный школьник, что создать звукового ассистента смог без помощи профессионалов.

Айнур Бекботаева, учитель информатики:

«Наш проект был создан на основе нейронных систем. Нейронные системы сейчас сильно облегчают жизнь. Они и помогли создать Рамазану свою голосовую программу. Звуковой ассистент разрабатывался в течение 5 месяцев. Рамазан очень проницательный и одарённый ученик. Он определённо мыслит иначе, чем многие его сверстники»

В Шымкенте в прошлом учебном году научные проекты защитили более двух тысяч школьников. Из них 59 приняли участие в республиканском конкурсе и стали победителями.