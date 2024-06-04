Школьник из Кентау набрал 138 баллов из 140 на ЕНТ

Этот показатель пока самый высокий по стране. Айдос Хайруллаулы 10 лет учился в школе-лицее №16 имени Юрия Гагарина, в 11 классе перешел в школу «Грант».

Сам школьник мечтает стать учителем математики в будущем.

Отметим, что в Туркестанской области в 2023-2024 учебном году на участие в Едином национальном тестировании подали заявки 27 340 учащихся. В целом по области 32 306 учащихся окончили 11 класс. Из них 1 727 — претенденты на знак «Алтын белгі», 2 466 учащихся — на «аттестат с отличием».