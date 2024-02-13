Дата памяти видному государственному деятелю -Бердыбеку Сапарбаеву

9 февраля 2024 года Бердибеку Сапарбаеву Машбековичу исполнился бы 71 год. Политический деятель, доктор экономических наук, профессор, этот список можно продолжать бесконечно.

Бердыбек Сапарбаев, как говорят его соратники, всегда отличался стойкостью, деловой хваткой, уникальным стилем управления, мужественностью и добротой. В свое время эти качества помогли ему возглавлять 5 крупных регионов республики: Кызылординскую область, ЮКО, ВКО, Актюбинскую и Жамбылскую области.

Сапарбаев также был вице-министром экономики и бюджетного планирования, дважды министром труда и социальной защиты, дважды заместителем премьер-министра. За 45 лет госслужбы он внес огромный вклад в экономическое и социально-культурное развитие нашей республики. Последняя должность Сапарбаева — Председатель Совета директоров АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

10 июня 2023 года на 71-м году жизни Бердыбек Машбекович скончался от отсановки сердца. Его похоронили в Алматы на кладбище Кенсай-2 рядом с сыном. Такова была воля самого Бердибека Сапарбаева.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования, отметив его исключительную важность для всей страны.

«Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останется в памяти народа«, – говорится в телеграмме.

В этом году, 9 февраля, уроженцу села Бесарык, который прошел большой путь, Бердыбеку Сапарбаеву исполнился бы 71 год. Его заслуги и имя навсегда останутся в памяти казахстанцев.