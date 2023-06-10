На 71-м году жизни скончался Бердибек Сапарбаев

Умер известный казахстанский государственный деятель и бывший аким 5 регионов Бердибек Сапарбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Сапарбаева.

«Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику,

неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы

навсегда останется в памяти народа», – говорится в сообщении.

Справочно: Сапарбаев Бердибек родился 9 февраля в 1953 году. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Доктор экономических наук, профессор.

Бердибек Сапарбаев бывший аким пяти регионов- Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей.

Также он был председателем Агентства таможенного контроля РК, вице-министром финансов, вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, дважды министром труда и соцзащиты, заметсителем премьер-министра.

Редакция OTYRAR выражает глубокие соболезнования семье и родным уважаемого Бердибека Сапарбаева.