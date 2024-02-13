Воспоминания о развитии области и роли Бердибека Сапарбаева

Государственному деятелю Бердибеку Машбековичу Сапарбаеву в этом году исполнился бы 71 год. Журналист нашего издания встретилась с экс-акимом Созакского района, кому довелось работать вместе Бердибеком Сапарбаевым.

Все, кто с ним работал, знал его, вспоминают его с теплотой. Он был человеком с большой буквы, в работе был трудоголиком, а в жизни очень скромным человеком. Тактичный, ровный в отношениях, он мог быть требовательным, вспоминает Созак Абдикулов, бывший аким Созакского района, ныне пенсионер.

Почетный гражданин Созакского района, обладатель ордена «Құрмет», Созакбай Абдыкулов характеризует Бердибекова Сапарбаева волевым, заботливым руководителем. Далее прилагаем личные воспоминания Созакбая Абдыкулова о тех временах.

-«У меня в жизни были очень хорошие учителя. Когда я впервые начал работать на госслужбе, рядом были люди, которые встретили меня как родного, помогали во всем. Среди них большим сердцем отличался Адиль Сасбукаев. Когда Бекен, мы так уважительно звали Бердибека Машбековича Сапарбаева, был назначен акимом Южно-Казахстанской области, я работал первым заместителем акима Созакского района.

Это было очень трудное время. Электричества и природного газа не было. Шымкент был во тьме. Многие крупные заводы и фабрики обанкротились и были разграблены. Такая ситуация была не только на юге, но и в Казахстане. Приватизация нанесла урон стране. В ходе рабочей поездки в Созакский район Бекен (Бердибек Сапарбаев) встретился с интеллигенцией области. Тогда уважаемый в регионе аксакал, Герой Социалистического Труда Коштен Бергазиев попросил слово и передал просьбу народа:

«Бердібек, айналайын, не говоря уже о Созаке, на протяжении 70 лет не было ни одного нашего земляка, который бы возглавлял район. У нас тоже есть талантливые, требовательные, деловые граждане. Но мы живем ошибочным представлением со времен Созакского восстания. Руководителем района назначают чужих. Апыр-ау, не рухнуло ли советское правительство и не рухнула ли стена?! Мы стали суверенной страной, теперь кого мы боимся? Было бы справедливо, если бы, учитывая просьбу народа, ты назначил руководителем района жителя Созака».

Однажды позвонил Бердибек Сапарбаев.

-«Созакбай, передо мной три кандидатуры на пост акима Созакского района, включая тебя. Я проконсультировался с авторитетными гражданами области. Они все о тебе хорошего мнения. Я тоже тебя хорошо знаю. Будешь акимом района. Хочу сказать тебе пожелание, никогда не ищи благо для себя, служи народу верно. Будь достойным. Тогда все придет», -сказал он.

Это было 20 августа 1999 года. Я сам по своей природе человек, не стремящийся к богатству. И поэтому приложил все усилия, чтобы благоустроить родную землю, поднять экономику. В то время Созакский район был аграрным районом с очень слабой экономикой не только на юге, но и по Казахстану, без каких-либо производств. Я обратился к акиму области с предложениями. Созак богат сокровищами, сырьем. Инвесторы из таких сверхдержав как Канада и Франция осваивали месторождение урана, но в бюджет района не поступал ни один тиын. Бекен помог встретиться с президентом Национальной компании «КазАтомпром» Мухтаром Джакишевым.

В ходе беседы мы добились хороших договоренностей. В итоге крупнейшие компании по добыче урана зарегистрировались в Созакском районе и направили в бюджет миллиарды долларов. Деньги начали поступать.

Были построены школы. Были построены больницы. Начали возводиться современные детские сады, каких не было на юге.

Построенная в 1948 школа имени выдающегося казахского писателя Аскара Сулейменова была ветхой. Когда друзья Асеке (Асанбай Аскаров) были в Созаке, увидев обветшалую школу, выразили негодование. Мухтар Джакишев-очень предприимчивый, истинный сын народа. Он помог договориться с руководством АО «КАТКО». Иностранные инвесторы построили отличную школу и помогли с учебной программой. Талантливые мальчики и девочки региона имели возможность продолжить учебу за границей. Один из них, Алдан, вернулся выдающимся специалистом и внес свой вклад в процветание Казахстана. И все это стало возможным благодаря беззаветной любви к своей Родине Бердибека Сапарбаева, его личностным качествам.

Такие замечательные проекты были реализованы не только в Созакском районе, но и по всему южному региону. 2000-е годы были тяжелым периодом в экономике Казахстана. Не было средств на строительство социальных объектов. Тогда по инициативе Бердибека Машбековича была начата акция «Туған жерге тағзым». По области были достигнуты хорошие результаты.

В Созаке была СШ имени М. Ауэзова, построенная после Второй мировой войны. В рамках акции «Туған жерге тағзым» уроженец Созака, большой меценат, ныне покойный Кайрат Беркимбаев, построил новую школу на 150 миллионов тенге. Аким области Бердибек Сапарбаев выезжал за пределы района в села Шу, Жуантобе, где с помощью предпринимателей решал вопросы питьевой воды.

Вклад в развитие района внесли такие патриоты, как Багдат Амреев. По инициативе Бердибека Сапарбаева в Толебийском районе методом Асар построили пристройку к школе «Тагайна». Бекен инициировал этот метод по области, акимы районов возводили прилегающие к школе объекты из дешевых строительных материалов. Рабочая сила имелась, кладку производили из глины вместо кирпича. Как настали хорошие времена, построены были новые школы, эти дополнительные здания были утилизированы.

В годы руководства областью Бердибека Сапарбаева «1500-летие Туркестана» отметили на высоком уровне. Проведен был Всемирный курултай казахов. Все праздники прошли с участием народа. Сейчас денег достаточно, а для того времени каждая копейка была на вес золота. Деловая хватка Бердибека Машбековича помогла достигнуть больших целей с минимальными затратами, были достигнуты хорошие результаты по области.

Бекен был очень скромным человеком. Был нетерпим к коррупции. Всегда выдвигал на высокие должности честных и деловых людей из народа. Работал не покладая рук. Его принципам следовали акимы городов, они служили народу на совесть.

Вклад Бердибека Сапарбаева в развитие Казахстана поистине неоценим».

Такими словами закончил свои воспоминания Созакбай Абдыкулов, экс-аким Созакского района, почетный гражданин Созакского района, обладатель ордена «Құрмет». В этом году 9 февраля Бердыбеку Сапарбаеву исполнился бы 71 год. В июне 2023 года известный политический деятель ушел из жизни. Он посвятил целых 45 лет своей жизни государственной службе. Вечная память Бердибеку Сапарбаеву.