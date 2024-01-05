Кого мы потеряли в 2023 году

В ушедшем 2023 году мы потеряли много известных людей: музыкантов и актеров, политиков и писателей… Тех, кто радовал нас, удивлял и вдохновлял. Но тем и отличаются звезды, что даже когда они гаснут, то продолжают светить.

На 71 году жизни скончался государственный и политический деятель Казахстана Бердибек Сапарбаев.

Бердибек Машбекович окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, по специальности – экономист. Доктор экономических наук, профессор.

Он хорошо знаком южноказахстанцам: с 1999 по 2002 год был акимом нашей области и запомнился множеством добрых дел на благо людей, умением понимать их нужды.

За время своей политической карьеры Бердибек Сапарбаев работал акимом еще нескольких областей, занимал ключевые посты в Правительстве страны. С 2019 по 2020 год был заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» (1999 г.), «Парасат» (2007 г.), «Барыс» I степени (2012 г.), медалями «Астана» (1998 г.), «10 лет независимости РК» (2001 г.), «10 лет Конституции РК» (2005 г.), «20 лет Конституции РК» (2015 г.). В 2015 году указом Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией награжден орденом Дружбы.

На 74-м году из жизни ушел солист легендарной группы «Дос-Мукасан» Акжол Мейрбеков.

Он наш земляк, родился в Арыси. В составе «Дос-Мукасан» Акжол Мейрбеков выступал с 1978 года. Он работал также в ансамблях «Арқас», «Сазген» и «Адырна». Был художественным руководителем знаменитого казахстанского ансамбля «Гүлдер».

А. Мейрбеков – кавалер ордена «Құрмет» и обладатель медали за «За трудовое отличие».

На 59-м году жизни скончался известный казахстанский артист и сатирик Аскар Наймантаев.

Он написал множество сценариев, был режиссером-постановщиком шоу-программ, телепроектов, концертов. Широкую известность получил благодаря своим комедийным ролям в популярной развлекательной телепрограмме «Тамаша». А также он известен как создатель комедийных театров «Терісқақпай» и «Аққу-Гәкку». Автор книги «Теріс кітап». Аскар Наймантаев удостоен государственного звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко умер в 71 год.

Он занимал пост главы Правительства с 1991 по 1994 год. Кроме того, с 16 октября по 16 декабря 1991 года он был премьером Казахской ССР.

Покинув политику, С. Терещенко занялся предпринимательством. В 2022 году он вошел в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

На 80-м году умер Аман Тулеев.

Он был бессменным губернатором Кемеровской области России с 1997 по 2018 год. А. Тулеев – казах по национальности, яркий политик, неординарный человек. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

Аман Тулеев оставил пост губернатора в апреле 2018 года после митинга из-за пожара в «Зимней вишне», в котором погибли 60 человек. В том же году А. Тулеев заявил о завершении политической карьеры.

Ушел из жизни Сайлау Байзакович Байзаков. Ему было 85 лет.

Видный казахстанский ученый, легенда Института экономических исследований, доктор экономических наук, профессор, академик, создатель научного направления – экономико-математического моделирования.

Более чем за полвека своей эффективной научной деятельности Сайлау Байзакович воспитал и вырастил целую плеяду ученых-экономистов, в том числе более 30 докторов и около 100 кандидатов экономических наук, многие из которых и ныне работают на высоких руководящих должностях в органах госуправления РК.

Легендарная актриса театра и кино Инна Чурикова ушла на 80-м году жизни.

С 1973 года актриса служила в знаменитом «Ленкоме», куда попала по приглашению Марка Захарова. Инна Чурикова была горячо любима кинозрителями, которые знали ее по ролям в фильмах «Морозко», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «В огне брода нет», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама» и многим другим.

В ушедшем году не стало известного советского и российского режиссера Глеба Панфилова.

Он скончался на 90-м году, пережив свою супругу Инну Чурикову всего на семь месяцев. Глеб Панфилов известен как режиссер таких фильмов, как «Начало», «В огне брода нет», «Васса» и многих других. В последние годы он трудился в театре «Ленком».

Исполнитель легендарного хита L’italiano Тото Кутуньо скончался в миланской больнице.

За полтора месяца до ухода он отпраздновал 80-летний юбилей. У Кутуньо остались любимая жена Карла, с которой он счастливо прожил более 50 лет, и единственный сын. Он был автором самых известных песен Джо Дассена и Адриано Челентано. Наибольшую известность Кутуньо получил в 80-е, но на постсоветском пространстве певец оставался популярен вплоть до последних лет.

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, красавица Эсмеральда из «Собора Парижской Богоматери», скончалась в 95 лет.

Свой путь в кино она начала в 1940-х годах с эпизодических ролей. Известность ей принесло участие в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». В последующие годы она активно снималась, собирая одну награду за другой. В начале 1970-х Лоллобриджида заявила о приостановке своей актерской деятельности. Она решила посвятить себя фотожурналистике и скульптуре, а также начала активно заниматься благотворительностью.

В Мельбурне на 88-м году жизни скончалась Майя Менглет.



Роль Тони в фильме «Дело было в Пенькове», где ее партнером был великолепный Вячеслав Тихонов, сделала ее любимой актрисой нескольких поколений. Она долгое время работала в одном из московских театров, а последние годы жизни провела в Австралии, куда переехала к сыну.

Сразу трех всемирно известных модельеров не стало в ушедшем году.

Вячеслав Зайцев, которого прозвали «Красным Диором», скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он стал первым советским модельером, кто начал демонстрировать свои коллекции на неделях высокой моды в Париже.

Вячеслав Михайлович создал форму для сборной России на Олимпийских играх и для бортпроводников «Аэрофлота», участвовал в создании костюмов для многих спектаклей.

Спустя два месяца после смерти Зайцева ушел 59-летний Валентин Юдашкин.

Кутюрье долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Свою карьеру он начал в 1980 году. Окончив с отличием Московский индустриальный техникум и получив два диплома, он уже через пять лет отправился покорять Парижскую неделю моды со своей первой коллекцией «Фаберже». Его лучшие работы хранятся во многих музеях по всему миру.

В возрасте 88 лет умер французский модельер и основатель одноименного модного дома Пако Рабан.

Он создавал революционные платья из пластика и металла, придумал аромат Calandre, что означает «автомобильный гриль» и удивительным образом сделал его символом современной женственности. Пако Рабан – автор экспериментальных украшений для Givenchy, Dior и Balenciagа. С годами он все больше стал увлекаться ароматами и к концу 1970-х годов основал собственную парфюмерную фабрику. Сегодня парфюмы под брендом Пако Рабан – выбор молодых и дерзких.

В Тбилиси на 85-м году жизни умер советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе.

В 28 лет он начал играть на ударных и петь в ансамбле «Орэра», с чего и началось его восхождение к славе. Тогда же он впервые снялся в кино. Всего Кикабидзе сыграл более чем в 30 фильмах, среди которых «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить» и «Сваты-7».

Его голос восхищал, согревал, вызывал ностальгию по лучшим временам. Среди самых любимых песен в его исполнении – «Мои года», «Полчаса до рейса», «Виноградная косточка», «Чито-гврито» («Мимино»), «Мы уходим».

Обладательница восьми премий «Грэмми» и негласного титула «Королева рок-н-ролла» Тина Тернер скончалась в 83 года.

Когда Тина Тернер пела «The Best» или «Private Dancer», поклонники были у ее ног. Ее прощальное мировое турне в возрасте 70 лет в 2008-2009 годах посетило более миллиона человек. В декабре 2021 года Бернский университет присвоил знаменитой швейцарке звание почетного доктора за ее «уникальную музыкальную и художественную деятельность».

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года.

Во всех концах огромной страны под названием СССР звучали песни на его стихи: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва» (песня Олимпиады-80), «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и многие другие. Музыку на его стихи писали лучшие композиторы, но главным его соавтором была жена Александра Пахмутова.

Композитор Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни.

Его мелодии мы слышали с раннего детства и распевали вместе с Трубадуром, Принцессой и разбойниками из мультфильма «Бременские музыканты».

Музыка Гладкова звучит более чем в 110 фильмах, среди которых «Малыш и Карлсон» (1968 г.), «Джентльмены удачи» (1971 г.), «12 стульев» (1976 г.), «Голубой щенок» (1976 г.), «Собака на сене» (1977 г.), «Обыкновенное чудо» (1978 г.), «Дульсинея Тобосская» (1980 г.), «Формула любви» (1984 г.), «После дождичка в четверг» (1985 г.), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987 г.), «Убить дракона» (1988 г.), «Дон Сезар де Базан» (1989 г.).