Как получить лицензию на продажу алкогольной продукции

Управление государственных доходов предупреждает индивидуальных предпринимателей Шымкента.

Торгующие алкогольной продукцией, должны иметь соответствующую лицензию по хранению и реализации товара. В отношении индивидуальных предпринимателей, совершивших противоправные действия, в соответствии со статьей 463 Кодекса об административных правонарушениях, применяются меры — конфискация алкогольной продукции и штраф от 15 до 150 месячных расчетных показателей.

Продажа алкоголя без лицензии преследуется законом. Как правило, это нужно для защиты потребителя от контрафакта, который является частой причиной отравлений.

Соблюдение требований законодательства контролируют сотрудники управления государственных доходов. Индивидуальным предпринимателям в Аль-Фарабийском районе разъясняют требования.

Асхат Жунусбаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Сегодня мы проводим разъяснительную работу для налогоплательщиков, которые занимаются хранением и розничной торговлей алкогольной продукцией в кафе, ресторанах, супермаркетах и магазинах. Разъясняем, какие должны быть у них юридические документы, при каких условиях эта лицензия может быть получена, где можно взять и какие документы необходимо оформить для получения».

Разия Аширбаева занимается торговлей уже 25 лет. Говорит: закон не нарушает, а потому проблем с продажей алкогольной продукции у неё не возникает.

Разия Аширбаева, продавец:

«Работаю с лицензией. Алкогольную продукцию продаем легально. Если у нас возникают вопросы, обращаемся к специалистам в управление госдоходов».

В Аль-Фарабийском районе Шымкента официально зарегистрировано около четырёхсот пятидесяти (450) точек по продаже алкогольной продукции. Они работают в соответствии с требованиями.

Однако встречаются и недобросовестные предприниматели. Таких в прошлом году оказалось 10. Алкоголь — а это почти 9 тысяч бутылок — у них изъяли, а предпринимателей оштрафовали — на миллион семьсот двадцать пять тысяч тенге.

Талгатбек Саттаров, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«В случае несоблюдения указанных требований, в соответствии со статьей 463-ей Кодекса «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф в размере от 55 380 тенге до полумиллиона тенге, с конфискацией алкогольной продукции».

Чтобы избежать крупного штрафа и торговать алкогольной продукцией на законных основаниях, необходимо оформить лицензию. Для этого предприниматели могут обратиться в управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району.

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