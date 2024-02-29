КНБ задержали подозреваемого в пропаганде терроризма в Шымкенте

28 февраля КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Шымкента.

Он подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 уголовного кодекса.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению, говорится в официальном сообщении.