Градус накала. 2023 год станет одним из самых жарких на Земле

Синоптики спрогнозировали предстоящий год одним из самых жарких в истории.

Как сообщает Британская метеорологическая служба, в 2023 году температура на 1,08-1,32 градуса Цельсия превысит доиндустриальные показатели.

По утверждению метеорологов, причиной изменения климата стало явление Ла-Нинья — охлаждение поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, которое создавало перепады температур. Ла-Нинья завершится в следующем году, что станет причиной более жаркого года по сравнению с 2022-м.

К слову, климатические изменения уже принесли за собой массовые пожары в Европе и Америке. Сейчас самым жарким годом считается 2016, но грядущий 2023-ий может быстро отвоевать это звание.

В уходящем 2022 году столбики термометров поднялись по всему миру. Так, в пасмурной и холодной Великобритании температура достигла 40 градусов, а в Пакистане и Индии в мае, столбики уже показывали все 51 градусов.

Однако, опыт предыдущих лет показывает, что предсказания метеорологов не всегда сбываются. Ранее ученые предрекали 2022-му глобальное потепление на 1,09 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. На практике же показатель оказался чуть выше — 1,16 °C.