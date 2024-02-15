Мутная история: зловонный запах под окнами школы напугал очевидцев

Неприятный запах и мутная жижа возле школы напугали жителей села в Мактаральском районе.

Очевидцы уверяют, что воду с нечистотами сливает некий водитель на ассенизаторской машине в селе Игилик.

Инцидент прокомментировали в учебном заведении. Там поспешили заверить, что воду с неприятным запахом никто умышленно не выливал. Директор рассказывает, что это сливы из школьной столовой.

Мурат Аккулеев, директор школы им. Т. Аубакирова:

«Вчера завхоз школы разбирал септик. Эту воду используют в столовой школы. Машина, которая забирает отходы просто немного задержалась на территории школы. Поэтому так получилось, что на территории школы появился неприятный запах. Никакую воду мы не разливали специально».