Мутная история: зловонный запах под окнами школы напугал очевидцев

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Көркем Усибалиева
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Неприятный запах и мутная жижа возле школы напугали жителей села в Мактаральском районе.

Очевидцы уверяют, что воду с нечистотами сливает некий водитель на ассенизаторской машине в селе Игилик.

Инцидент прокомментировали в учебном заведении. Там поспешили заверить, что воду с неприятным запахом никто умышленно не выливал. Директор рассказывает, что это сливы из школьной столовой.

Мурат Аккулеев, директор школы им. Т. Аубакирова:

«Вчера завхоз школы разбирал септик. Эту воду используют в столовой школы. Машина, которая забирает отходы просто немного задержалась на территории школы. Поэтому так получилось, что на территории школы появился неприятный запах. Никакую воду мы не разливали специально».

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