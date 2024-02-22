«Нацфонд-детям»: Что делать если ваш ребенок не попал в список участников программы

1 февраля 6 919 131 маленьких казахстанцев получили первые средства из Национального фонда в размере 100 долларов и 52 центов.

Это только первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода, говорят в АО ЕНПФ.

Дети получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.

Но если ребенок не оказался в списке участников программы, то в ЕНПФ рекомендуют проверить:

• наличие у ребенка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет удостоверение личности гражданина Республики Казахстан);

• корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф.И.О., дату рождения, ИИН, гражданство;

• наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» в разделе «Цифровые документы» (Семья). На данном ресурсе будет представлена подробная выписка по целевым требованиям прикрепленного ребенка.

Если у ребенка:

• отсутствует документ, удостоверяющий личность, отсутствует ИИН, необходимо обратиться в Государственную корпорацию по месту жительства (ЦОН);

• отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания.

После внесения необходимых корректировок в ГБД ФЛ целевые требования и инвестиционный доход ребенку полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода.

Информацию о факте участия ребенка в программе и начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить на специально созданном сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, где можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы.

Также данные о начислениях каждому ребенку родители могут проверить в личном кабинете на портале egov.kz.

Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.