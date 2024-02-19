Построенная по госпрограмме многоэтажка трещит по швам в Туркестанской области

Жители поселка Састобе не могут никак решить спор с подрядчиком. Людей власти заселили в новый дом, но тут вместо радостных хлопот пришлось решать большие проблемы.

Крыша дала течь, стены осыпаются, фасад дал трещину. Благоустройства никакого нет! По словам жильцов, многоэтажка буквально разваливается на глазах. Что делать вопрошают люди — власти предлагают только ждать, мол у подрядной компании есть сроки гарантийные.

Многоэтажка построена по государственной программе арендного жилья. В этом доме живут инвалиды, сироты и многодетные семьи. Ира Жойшибекова рассказывает, не долго радовалась новому жилью. Сначала начала осыпаться штукатурка, потом крыша дала течь. Обращались в акимат и подрядчику, результат жителей не устраивает.

«Каждый год одно и то же. В моем подъезде все течет. Осыпается все. Крыша течет, с окон вода идет. Приехал подрядчик, привез кого-то, а он клеем все заклеил и сказал, все нормально. Где нормально? Все продолжает течью», — говорит Ира Жойшибекова, жительница поселка Састобе.

Женщина рассказывает, что боится как бы стена не упала. При этом в ванной комнате также течет с крыши, а власти только обещают, что все устранят, ссылаясь на пятилетний гарантийный срок. Только жителям от этого не легче.

Аким Тюлькубсского района признает, что проблемы есть и решать их будут оперативно. По телефону Нуржан Изтлеуов заверил, что ремонт проведут в короткие сроки, а подрядчика, если он провел некачественно работу, накажут.

«Как принимали этот дом я не могу сказать, меня тогда не было. Мы поговорили с подрядчиками, они до марта месяца все вопросы решат. В этом я вас заверяю», — говорит Нуржан Изтлеуов, аким Тюлькубасского района.

Требуют жители, чтобы им благоустроили и территорию во дворе. Власти уже два года обещают вопрос решить, но все остается лишь на уровне обещаний.