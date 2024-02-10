Представители каких профессий зарабатывают из дома больше?

Заработки удаленных работников в Казахстане

В Казахстане удаленная работа становится все более востребованной, привлекая представителей различных профессий. Согласно данным, средняя зарплата удаленных работников составляет 225 тысяч тенге, что слегка превышает общий средний уровень. Среди самых популярных удаленных профессий выделяются операторы call-центра и менеджеры по продажам.

Зарплаты в разрезе профессий

Программисты и разработчики занимают вершину по уровню дохода, получая в среднем 560 тысяч тенге. Менеджеры по работе с клиентами следуют на втором месте с окладом в 480 тысяч тенге. Дата-сайентисты и маркетологи также входят в топ, зарабатывая от 400 до 450 тысяч тенге. Самые низкие зарплаты предлагают операторам call-центра — 140 тысяч тенге, несмотря на их высокую востребованность среди удаленных вакансий.

Тенденции в популярности удаленной работы

Несмотря на увеличивающуюся популярность, удаленная работа по-прежнему остается редкостью, занимая всего 3% от общего числа вакансий в стране. Однако, наблюдается динамичный рост в этой области — предложения удаленной работы увеличились на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Географическое распределение и особенности

Большинство удаленных вакансий сосредоточено в крупных городах, таких как Алматы и Астана, где 59% всех предложений. Компании в сфере IT, предоставляющие услуги бизнесу и частные образовательные учреждения являются основными предлагающими удаленную работу. Важно отметить, что в большинстве компаний возможность удаленки рассматривается как льгота для ценных специалистов, но популярность этой формы труда снижается, и компании вводят гибридные форматы труда.

Выводы

Удаленная работа в Казахстане находится в стадии динамичного роста, привлекая специалистов различных профессий. Несмотря на ее относительную редкость, предложения о работе из дома увеличиваются, подталкивая компании к внедрению гибридных форматов труда. Заработки удаленных сотрудников варьируются в зависимости от профессии, и программеры, разработчики, а также менеджеры по работе с клиентами лидируют в этом аспекте.