Иностранцы все чаще приезжают в Казахстан на заработки

Около 14 тысяч иностранцев трудятся в Казахстане на законных основаниях. Среди них порядка 570 человек занимают руководящие должности, включая посты директоров и их заместителей, около 2,5 тысяч работают руководителями структурных подразделений.

Наибольшая доля иностранных работников — это специалисты чуть менее 5 тысяч человек, еще около тысячи — квалифицированные рабочие. Остальные задействованы на сезонных работах или в рамках корпоративного перевода.

Большинство иностранцев занято в строительстве, сельском, лесном и рыбном хозяйствах, а также в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Эксперты отмечают, что страна испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы, что и вынуждает привлекать специалистов из-за рубежа. Не случайно президент объявил этот год годом рабочих профессий.

Нурлан Утешев, заместитель председателя федерации профсоюзов РК: «Весь госаппарат, хотя бы в течение этого года, должны всю работу направить на то, чтобы те люди, которые являются людьми труда, чтобы они ощутили, что их труд важен и ценен. Как это сделать? В первую очередь, через повышение заработной платы. Само трудовое законодательство требует ревизии и восстановления прав работников, и баланса между правами и обязанностями работника и работодателя».

Эксперты подчеркивают, нужна четная государственная политика в сфере высококвалифицированных кадров. В Казахстане остро не хватает специалистов, способных работать со сложной техникой, программировать и устранять технические неисправности.

В то же время, квалифицированные кадры часто уезжают за границу в поисках лучших условий труда и более высокой оплаты. Проблему усугубляет нехватка предприятий, где такие эксперты могли бы реализовать свой потенциал. На рынке труда Казахстана преобладают вакансии в сфере продаж, клиентского обслуживания, маркетинга, спорта и индустрии красоты. При этом работу казахстанцы стали искать чаще.

Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Центральная Азия: «За 2024 год количество активных резюме на сайте — 5 миллионов, что на 37% больше показатель 2023 года. Города с наибольшим количеством вакансий это Алматы, также город Астана и Шымкент предлагает большое количество вакантных мест. На одну вакантную позицию приходится 7-8 человек».

Однако уровень безработицы остается относительно высоким — 4,2% среди мужчин и 5,1% среди женщин. В городах женщины сталкиваются с меньшими трудностями при трудоустройстве, чем в сельской местности.

Наибольшее число безработных женщин — в возрасте от 35 до 44 лет. Сложнее всего найти работу менее образованным: уровень безработицы среди женщин с основным, средним и начальным профессиональным образованием от 12,9 до 5,5%. В то же время среди казахстанок с высшим и техническим образованием этот показатель значительно ниже.

Эксперты отмечают, что женщинам сложнее найти работу из-за социальных барьеров — частых декретных отпусков и необходимости ухаживать за детьми. Однако наличие диплома повышает шансы на трудоустройство.

По официальным данным, Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии и ЕАЭС по уровню участия женщин в рабочей силе, уступая только Беларуси — больше 70%. За Казахстаном следуют Россия и Армения. В то же время в Таджикистане работают всего 33,2% женщин.