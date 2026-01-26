Казахстанцам в Корее дали последний шанс уехать без санкций

Заработать на квартиру и закрыть долги — с такими целями Шерхан Турхунов поехал на заработки в Южную Корею. Молодой человек проработал в стране 6 лет.

За это время он не только выучил язык, но и отлично адаптировался к местной жизни. Ему удалось хорошо заработать, однако всё же он попал в поле зрения миграционной полиции.

«Рейды были. На тот момент один наш соотечественник именно из Шымкента сбил женщину и убежал. Начались рейды, и в городе, где я находился, это произошло. Я туда приехал, мы с родственниками общались, и подъезжает машина. Мы врассыпную, но меня догнали. Очень долго гнались, но догнали — и всё, в миграционную тюрьму. Я три дня там пробыл. Там были и китайцы, и вьетнамцы — абсолютно все. Я прилетел в 2024 году», — говорит молодой человек.

Теперь он считается в Южной Корее персоной нон грата, въезд ему запрещён на 5 лет.

По данным из открытых источников, в Южной Корее работает около 15 тысяч казахстанцев, из них 11 тысяч находятся нелегально.

В Министерстве труда напоминают, что остался лишь месяц для добровольного выезда без последствий. Сроки участия были расширены благодаря переговорам между казахстанской стороной и Министерством юстиции Республики Корея, которые состоялись в прошлом году.

«Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Для участия в программе гражданам необходимо подать паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет в иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

На правительственном уровне также решается вопрос о создании официального канала трудоустройства.