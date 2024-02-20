Пожарную безопасность на объектах торговли проверяют в Шымкенте

Готовность шымкентцев к чрезвычайным ситуациям проверяют пожарные и спасатели.

Сотрудники ДЧС обходят ТРЦ, рынки и места массового скопления людей, детально рассказывают, как нужно действовать при пожаре. Специальная группа также осматривает готовность объектов к ЧС и на наличие средств пожаротушения.

В первую очередь нужно вызвать пожарную бригаду, а после, не теряя времени, постараться потушить очаг возгорания. Акция «Қауіпсіз сауда» проходит по всему городу.

А это уже первое нарушение, в одном из ТРЦ в неположенном месте установили счетчи. Эксперты советуют перенести оборудование, вероятность возгорания при пожаре высока. Такие мелкие недочёты могут привести к крупным трагедиями, говорят спасатели.

«Недочетов бывает много, к примеру, заставлены аварийные выходы. Особое внимание уделяем и незаконной торговле: во время ЧП сложно подобраться к очагу возгорания. Бывает, что и автоматическое оборудование пожаротушения неисправно. И главное, зачастую, люди не знают, как действовать при пожаре, это тоже проблема», — говорит Алибек Искаков, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Шымкента.

Спасатели также советуют, вместе с огнетушителем в помещении держать, мобильный пожаротушитель. Он начинён специальным порошком и при нагревании температуры до плюс 70 градусов он автоматически разрывается и может потушить огонь на определенной территории.

Главная задача акции «Қауіпсіз сауда»- напомнить о правилах пожарной безопасности и проверить, как их соблюдают жители. А если пожар всё же начался, сделать всё возможное, чтобы избежать жертв и свести до минимума ущерб от возгорания.