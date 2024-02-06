Шымкентская школьница совершила суицид. Ей стало плохо на уроке

Трагедия произошла сегодня 6 февраля в частной школе «Низамхан», передает OTYRAR.

Как стало известно, девочка училась в 8 классе. На первом уроке ей стало плохо. По словам директора, на место прибыли сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, в ночь на 6 февраля школьница выпила горсть таблеток, её забрали в реанимацию. К обеду стало известно о смерти.

«Ребёнку стало плохо. Мы вызвали скорую, мы же не знали в чем дело. Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведется следствие. Я хочу отметить, что девочка не была забитой, общалась с одноклассниками. Они почти всем классом перешли с 79 школы. Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи»,- говорит директор директор частной школы «Низамхан» Юлия Сергеевна.

По словам директора, это не первая попытка суицида. С ноября месяца с девочкой работали психологи.