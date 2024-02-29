Тарифы на проезд в автобусе в Шымкенте не поднимут

В Шымкенте не поднимут тариф на проезд в общественном транспорте, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в акимате города. Там отметили, что повышение стоимости проезда возможно только при улучшении качества услуг со стороны перевозчиков и обеспечения условий безопасности перевозки пассажиров.

При этом необходимо учесть вопрос предоставления льгот для некоторых категорий граждан, особенно для социально-уязвимых слоев населения.

«В настоящее время акиматом города проводится работа по усилению ответственности перевозчиков, обновления автобусных парков. Кроме того, в целях улучшения экологической ситуации ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по обслуживанию маршрутов электробусами и внедрению других альтернативных видов транспорта»,-говорят в пресс-службе акимата Шымкента.

В акимате заявили, что для решения проблем и создания соответствующих благоприятных условий для пассажиров общественного транспорта потребуется определенное время.