Умные светофоры будут бороться с пробками в Шымкенте

Светофоры нового типа планируют установить в Шымкенте до конца года.

Об этом сообщил руководитель управления цифровизации Мухит Кемелов. В конструкции светофора будет предусмотрена встроенная камера, а также различные датчики и радары.

Новая система с интеллектуальными камерами сама будет распознавать пешеходов, собирающихся перейти дорогу и загорится зеленый свет. При этом обещают полную работоспособность интеллектуальных машин в течении круглых суток, даже при сбоях в электропитании и перепадах напряжения. Неблагоприятные погодные условия тоже не будут являться помехой для их работы.

Преимущество современного устройства регулирования дорожного движения в управлении цифровизации видят в сокращении времени ожидания для пешеходов, при этом пропускная способность улиц при этом должна вырасти.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента:

«Большая инфраструктура требует много денег. Но даже это порой не помогает. Пробок на дорогах по-прежнему много. Именно поэтому я представляю проект «умного светофора». Интеллектуальная система контролирует горение зеленого света».