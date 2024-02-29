Все, что нужно знать о переходе на единый часовой пояс

С 29 февраля на 1 марта Казахстан станет жить в едином часовом поясе.

После полуночи часы в некоторых регионах страны переведут на час назад. Делать это вручную придется только на часах, на гаджетах, где включенаа функция автоматического определения времени, стрелки часов сдвинутся назад автоматически. Остальным придется настраивать смартфоны и компьютеры вручную. В министерстве цифрового развития подготовили универсальную инструкцию.

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Это облегчит вам задачу. В случае если время не изменилось автоматически, перезагрузите устройство.

При этом операторы связи не исключают, что в ночь с 29-го февраля на 1-е марта в сети могут произойти сбои. Но уверяют, что в этом случае, уже к утру первого дня весны наладят работу связи. Смена часового пояса также повлечет за собой изменения в расписании авиа- и железнодорожных рейсов.

Так, у пассажиров авиакомпании FlyArystan, приобретавших билеты с 8 февраля, указано актуальное время, с учетом перехода на единый часовой пояс. Пассажиры, которые купили билеты до 7 февраля, должны учесть, что их рейсы будут отправляться на час раньше, чем указано в билетах. Авиакомпания Qazaq Air также опубликовала информацию об изменении расписания рейсов в связи с введением нового часового пояса в Казахстане.

«Пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 29 января со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по времени Астаны), необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени. Отмечаем, что у пассажиров, приобретавших авиабилеты после 29 января, в авиабилетах указано актуальное время с учетом перехода на единый часовой пояс», — пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.

В АО «Пассажирские перевозки» рассказали, что в расписании движения пассажирских поездов уже учтен ввод единого часового пояса в большинстве регионов Казахстана. Пассажирам нужно только перевести время. После перехода на единый часовой пояс, может измениться и время начала школьных занятий. Это в минпросвещении оставили на усмотрение местных акиматов. Родителей и школьников об изменениях предупредят непосредственно в школах.

Эксперты уверяют, изменение часового пояса положительно отразится на здоровье населения. По крайней мере казахстанцы смогут спать дольше на 1 час дольше. Амир Куат — ученый – биотехнолог, посвятил 20 лет изучению влияния часовых поясов на биологические часы организма. Он был одним из инициаторов единого часового пояса. Ученый, рассказал, когда лучше перевести стрелки.

«Своим знакомым отвечаю – смотри, ты живешь в Астане, там 12 часов раньше наступает, чем на западе. Вот 12 часов наступило, переведи часики назад на 1 час, ложись спать, утром проснешься и все будет хорошо. Второй по популярности вопрос – а нужно ли вообще переводить вообще. Автоматически будет или нет. Мы были в том числе и в Актобе, там, когда приехали часы автоматически перестроились. Актобе это такой же город Казахстана, поэтому если перейдем +5 должно перейти автоматически. Но в любом случае перестраховаться стоит», — говорит Амир Куат, ученый-биотехнолог.

При этом раньше «суточные ритмы» переводили два раза в год! Но сейчас переход на единый часовой пояс взбудоражил казахстанцев не на шутку. Специалисты призывают людей не паниковать. Чтобы перестроиться психологически, много времени не потребуется, адаптация займет всего несколько дней, уверены эксперты.

«Многие люди нарушают режим, не обращая на это внимание, могут поздно лечь, это нормально, а тут мы просто смещаем на час и происходит истерия. Организм в состоянии перестроиться на один час буквально за пару дней, это не 12, 5, 7 часов, как спортсмены например ездят на соревнования и вынуждены активно демонстрировать себя. Психика человека должна подстроиться буквально за 3-5 дней», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Шымкентцы говорят, готовы перейти на новый режим, и плюс видят в основном один, спать подольше.

При этом стрелки часов этой ночью переводить нужно не всем. Делать это не придется жителям 5 регионов: Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.