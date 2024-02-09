«Тюремные понятия-миф». Журналисты Otyrar побывали за колючей проволокой

В Шымкенте находится единственная женская колония строгого режима. Для осужденных тюрьмы прокуроры мегаполиса провели массовый прием.

Представителей всех государственных органов привели в колонию, чтобы они ответили на вопросы заключенных женщин.

О ЧЕМ ПРОСЯТ ЗА РЕШЕТКОЙ?

Вопросы у всех разные. К примеру, у сотрудника ЦОНа одна из осужденных интересуется, как получить документы, так как у нее их нет, сроки все прошли. Специалисты пояснили, что помогут и в течение двух недель смогут оформить.

Пенсионерка, осужденная за наркосбыт, спрашивает у представителей пенсионного фонда, каким образом оформить все документы? Как поступить и что делать?

Выслушивают вопросы, пожелания и претензии все государственные органы, в том числе и прокуроры в лице первого заместителя. Большая часть вопрошает — как быть с УДО. Домой хочет каждая из них.

«На массовый прием приглашены все работники сфер акимата и департаментов. На каждый вопрос дают ответ, если где-то нужно время, мы даем указание, в самые короткие сроки оказать помощь или ответить конкретно. Зачем все это? Чтобы были они знали свои права, чтобы были осведомлены, чтобы получили ответы на свои вопросы. Это важно», — говорит Жомарт Нургали, первый заместитель прокурора г. Шымкента.

КАК ЖИВУТ НА «ЗОНЕ»?

Мы поинтересовались у заместителя прокурора, а существуют ли свои, негласные правила за решеткой.

Жомарт Нургали заверил однозначно, таких негласных законов сейчас нет, пережитки прошлого прошли. Время другое.

«Такого нет — однозначно. Может кто-то и пытался, но сейчас закону подвластны все. Так будет! Сейчас у сидельцев одна цель — выйти и попасть домой, чтобы такое произошло, они соблюдают закон, стараются не нарушать дисциплину», — говорит прокурор.

В надзорном органе заверили, все вопросы возьмут на контроль и в ближайшее время дадут ответы.