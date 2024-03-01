Девочка выбросилась с третьего этажа из-за ссоры с одноклассниками

Настоящая драма разыгралась в одной из школ Келесского района.

Ученица восьмого класса сбросилась с третьего этажа. Свести счёты с жизнью она решилась после очередной ссоры с одноклассниками.

Бердибек Бухарбаев, заместитель директора общеобразовательной школы №1 по воспитательной части:

«Из-за конфликта между сверстниками, ученица 8-го класса поддалась эмоциям и произошла данная ситуация. Всем нам сейчас не легко. После инцидента, ведётся профилактическая работа, чтобы улучшить психологическую обстановку в школе».

Девочка выжила, получив тяжелые травмы. Несколько дней она провела в реанимации.

Абдусамат Утамуратов, врач-травматолог:

«Пациентке провели рентгенографию, компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. Выяснилось, что у нее закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясничного отдела и бедра. Лечение ведется по протоколу. Сейчас она находится в отделении травматологии, состояние пациентки улучшилось».

Всё можно было бы списать на эмоциональную неустойчивость и подростковый кризис. Но только это уже не первый случай в школах юга, когда сверстники доводят до суицида. После очередного скандала полицейские возбудили уголовное дело. Мотивы произошедшего выясняются.