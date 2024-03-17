Достаем национальные костюмы. Стань частью красивого праздника

До главного праздника весны остались считанные дни, но самое интересное уже в разгаре. В этом году власти объявили: отмечать Наурыз будут по-новому. Гуляния продлятся целую декаду, и каждый день — особенный, со своей тематикой.

К примеру, 18 марта во всех уголках нашей страны отметят День национальной одежды, поэтому праздник обещает быть ярким и по-особенному теплым, если каждый из нас внесет свою лепту. Невероятной красоты казахские украшения, шапаны, ослепляющие камзолы с камнями всех цветов радуги, солидные жилеты для мужчин, интересные корсеты. Кроме того, что национальная одежда является воплощением нашей самобытной культуры, это еще и невероятно стильно.

Вот такой к примеру корсет можно стилизовать по-разному.

С рубашкой и брюками, поверх платья, с футболкой и юбкой. Главное, не бояться экспериментов, и что самое интересное, отдельные единицы национальной одежды сегодня доступны каждому. Этот корсет можно приобрести на любом рынке, а дешевле всего он стоит на Алаше- всего по 3 500 тенге.

Также много национальной одежды в торговом центре Рахима плаза. Надо ли говорить, что цены там выше? Этот же самый корсет в бутике обойдется вам в 5 тысяч. Зато там же на нулевом и третьем этажах предлагается огромный выбор всевозможных жилеток, камзолов, шапанов. Как говорится на любой вкус и цвет. Женские камзолы короткие начинаются от 7-8 тысяч тенге, а мужские дороже от 10-12 тысяч тенге. В торговом центре имеются даже бутики эксклюзивной дизайнерской одежды. Поэтому выбор огромный, обязательно присмотрите для себя что- то очень красивое.

Также очень много национальной одежды для любого возраста и кошелька в Самал базары. Там есть отдельные ряды и даже имеется прокат. А если нет времени и желания ходить, наберите в инстаграмме «национальная одежда Шымкент», и соцсеть выдаст десятки онлайн магазинов, готовых привезти понравившуюся модель с доставкой до дома. За сутки вы точно успеете. День национальной одежды будет отмечаться 18 марта на протяжении всего дня.

Но, надо признаться, людей в национальной одежде на улицах Шымкента мы начали встречать еще с 14 числа. Именно тогда был дан старт Наурызовским гуляниям. В парках города прошли тематические мероприятия. И вот в таких прекрасных костюмах сегодня мы видели детей.

А вот ведущая телеканала OTYRAR Жанерке Хумар вообще не ждет особых поводов для национальных мотивов. Камзолы, жилеты она носит в любой день недели. По ее словам, такую одежду легко адаптировать в повседневные образы.

Уверена, что таких ярких и сочных фотографий в ближайшие дни станет еще больше.

Теперь День национальной одежды будет отмечаться ежегодно. А еще накануне Глава государства озвучил такую мысль, мол, было бы здорово, если казахстанцы носили национальную одежду не только в праздники. Ну что ж, в октябре ушедшего года известный казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев даже запустил челлендж под названием «Qazaq style» и с тех пор каждую пятницу сотрудники компании, а это около 10 тысяч человек, приходят на работу в национальной одежде.

Такие же посылы мы наблюдали в акимате Туркестанской области.

Признаться честно, смотреть одно удовольствие и скорее всего этот тренд будет набирать обороты. Это патриотично, красиво, модно и легко доступно. Присоединяйтесь и вы)