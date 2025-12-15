«SHYMKENT PLAZA» отмечает своё 9-ЛЕТИЕ

Полюбившийся жителям Шымкента и гостям города торговый центр славится большим выбором магазинов, удобной инфраструктурой и необычным дизайном.



В праздничный день для была организована шоу-программа, которая включала в себя цирковое и театральное представления, отличную музыку и розыгрыш множества призов. ТРЦ — место семейного отдыха, где интересно и детям, и взрослым. В праздничный день посетители торгово-развлекательного центра поделились своими впечатлениями и отзывами.

«У нас сегодня семейный отдых, вот здесь проводились игры, раздавались призы — нам все очень понравилось»;

«Провели отличное время с семьей, все было замечательно, детям понравилось»;

«Очень все интересно, для детей это вообще очень большой восторг вызывает, спасибо плазе за такой праздник», — говорят посетители.

В честь девятилетия торгового центра, всем пользователям приложения «Смарт Плаза» было начислено по 9 000 бонусов, что стало приятным подарком для гостей.

Минаварова Гульмира, маркетолог ТРЦ Shymkent Plaza:

«Эти бонусы можно использовать в приложении, совершать покупки, там есть подразделение мои привилегии, где может каждый пользователь приложения посмотреть, сколько у него бонусов и что можно приобрести на них».

За годы работы Shymkent Plaza получила ряд национальных и международных наград в сфере коммерческой недвижимости. Центр ежегодно принимает более 5,5 миллионов посетителей и сохраняет статус одного из ведущих ТРЦ страны.