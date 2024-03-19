Муж взял в заложницы бывшую супругу в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области прокомментировали шокирующий инцидент с участием бывших супругов, передает OTYRAR.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина нанес себе ножевые ранения и задел экс-супругу в ходе ссоры. После чего его схватил спецотряд «Арлан» в микрорайоне Асар в Шымкенте.

В ДП Туркестанской области дали пояснения, сообщив, что 19 марта на пульт 102 Сайрамского района поступил звонок от местного жителя, о том что бывший зять устраивает семейный скандал с его дочкой, с которой был в разводе.

В ходе ссоры он, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Шевролет в сторону трассы Западный Китай — Западная Европа в направлении Кызылорды по месту своего жительства, с требованием не преследовать и не привлекать к ответственности угрожая убийством.

«С целью освободить заложницу мною был создан оперативный штаб, где силами спецподразделения «Арлан» по дороге возле мкр. Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена.

В момент преступлений потерпевшая получила легкие телесные повреждения в области шеи. Она доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь»,-сообщил Начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют 3-х детей, а с 2021 года они в разводе. Подозреваемый ранее был дважды судим, страдает лудомании. Задержанный взят под стражу.