На 15 лет и 6 месяцев осудили мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки в Кентау

В Кентау вынесли приговор мужчине, который напал на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает OTYRAR.

24 января 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор мужчине за попытку изнасилования.

Мужчине присудили 15 лет и 6 месяцев приговор в законную силу пока не вступил. 19 марта 2024 года состоится апелляционный суд.

Напомним, в Кентау Туркестанской области в апреле 2023 года мужчина напал на 11-летнюю девочку. Она была в своём дворе. Он избивал, душил и пытался её изнасиловать. Девочку спасли неравнодушные прохожие. Мама девочки сразу заявила об этом в органы полиции.

Как выяснилось, ранее мужчина отбыл 8 лет из 11 назначенных по ст. 120 УК РК (изнасилование).