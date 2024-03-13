Наурызовские гуляния в Шымкенте начнутся завтра

Завтра, 14 марта, в южном мегаполисе начнутся мероприятия, посвященные главному празднику весны.

Жители Шымкента 14 марта отметят Көрісу күні. Это древняя казахская традиция, которая в последние годы набирает популярность по всей стране, хотя ранее Көрісу күні отмечали широко преимущественно в западных регионах. Именно в этот день, за неделю до дня весеннего равноденствия, жители поздравляют друг-друга с благополучным наступлением весны, ходят к друг-другу в гости, говорят добрые пожелания.

В честь начала Наурызовских гуляний акимат Шымкента устраивает мероприятия сразу в 3 локациях города.

Дата и место проведения: 14.03.2024 года, 10:00 часов, площадь Астана.

Здесь выступят актеры академического казахского драмтеатра имени Жумата Шанина. Будет также развернута выставка по теме национальных традиций и обычаев. Задействуют сотрудников библиотеки Аль-Фараби, Центра традиций и обычаев и Туркестан сарайы.

Дата и место проведения: 14.03.2024 года, 10:00 часов Арбат и парк Абая.

На Арбате также мероприятие начнется в 10 утра. Здесь со своей праздничной программой выступит Русский драматический театр, Узбекский драмтеатр, театр юмора и сатиры.

Аналогичные мероприятия пройдут в парке Абая так же в 10 утра. Таким образом в 3 локациях города актеры театра, культурные работники поприветствуют жителей, поздравят их с наступлением весны и далее мероприятие продолжится уже перед зданием Русского драматического театра. Здесь будут организованы национальные игры, перетягивание каната, подъем барана.

Также уже в самом театре пройдет концерт, посвященный Көрісу күні. Как сообщили организаторы, прийти на него может любой желающий, вход свободный.

Участники мероприятия: представители интеллигенции города, депутаты маслихата, общественный совет, хоровой коллектив театра оперы и балета, артисты Дома культуры, ансамбли танца Казына, Шамсинур, Карагоз.