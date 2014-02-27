Приятная новость для всех, кто заботится не только о комфорте, но и безопасности своего жилища. Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» запустила специальную акцию. Весь март каждый участник может обменять купон на дополнительный ключ.
Установить домофон и жить спокойно предлагает всем шымкентцам Жарас Молдашев. Несколько недель назад жители его дома решили установить домофон в подъезде. Разницу почувствовали уже в первые дни.
Жарас Молдашев, житель дома №20 «а»: «Раньше у нас стоял кодовый замок. Это неудобно, потому что двери закрывают не все, и открыть его очень просто. Недавно установили домофон, теперь нарадоваться не можем. В подъезде стало чисто, тепло, посторонние не заходят».
Ощутить разницу до и после установки домофона может каждый желающий. Достаточно лишь оставить заявку в компании. Немаловажно, что для установки умных технологий горожанам не придется менять двери. Домофон можно установить на старые.
Анна Дубасова, начальник отдела продаж: «Весь март наша компания проводит акцию. При установке домофонов каждый владелец ключа получает второй ключ в подарок».
Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» поможет воплотить вашу мечту о надежном жилье в реальность. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Тел: 21-46-27, 21-24-26, 39-09-77
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7 Комментариев Включено "Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» проводит акцию (PR)"
за домофон цену подняли 280 тенге очень дорого, в других компаниях платят по 200 тенге, да и еще квитанции приносят что на много удобнее!!!!! сколько стоит дверь хоть бы раз пришли проверили, т.е сделали ревизию чтоли.
Ой прям уж оочень дорого на 80 тенге в месяц, какая разница домой принести квитанцию или получить в том месте где оплатишь, не вижу никакой разницы, всё равно приходится платить на почте. Если что то не в порядки с дверью вызовите мастера и он придёт и проверит в течении суток.
Андрей, 280 тенге в год = 3360 с КАЖДОЙ квартиры. Если брать стандартный подъезд из 10 квартир, то сумма набегает серьезная. А сколько тратит сама домофонная фирма если у нее вообще есть траты? Домофон не китайский ведь, каждый месяц не ломается.
Ну я говорил не о доходах этой организации в месяц или в год, я говорил о «дороговизне» которая составляет всего лишь 80 тенге. И предыдущая подписчица очень возмущалась этим.
С 1 июля 2014 года по сей день начисляется за домофон 280 тенге (на данный момент долг 5 600 тенге), а домофон не работает и никто не интересуется про работоспособность, обращался в Вашу компанию, они сказали восстановят после полной оплаты задолженности. А за что платить, если этот домофон не работает почти два года, если абонент не платит за так называемую Вашу услугу, разве его не отключают за неуплату данного вида услуг, а начисление идет по сей день как за работающий домофон! Прошу разобраться обьективно! Адрес — г. Шымкент 21 микрорайон дом 12 квартира 28, моб. телефон +77757508988 — Бахытжан.
2 года назад нам отключили домофон а недавно нам выставили счет на 5800 тг. не понимаю за что мы должны платить?
Здравствуйте! Я хотела вам сообщить о проблеме, но я никак не могу дозвониться до вас! 👿 У вас телефоны вообще работают?! У нас дверь домофона не закрывается. Дело в том, что магнит не работает нормально, никто ничего не трогал. Дайте мне нормальный работающий телефон! Чтобы я подробно объяснила что к чему. Исправьте ситуацию.