Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» проводит акцию (PR)

Приятная новость для всех, кто заботится не только о комфорте, но и безопасности своего жилища. Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» запустила специальную акцию. Весь март каждый участник может обменять купон на дополнительный ключ.

Установить домофон и жить спокойно предлагает всем шымкентцам Жарас Молдашев. Несколько недель назад жители его дома решили установить домофон в подъезде. Разницу почувствовали уже в первые дни.

Жарас Молдашев, житель дома №20 «а»: «Раньше у нас стоял кодовый замок. Это неудобно, потому что двери закрывают не все, и открыть его очень просто. Недавно установили домофон, теперь нарадоваться не можем. В подъезде стало чисто, тепло, посторонние не заходят».

Ощутить разницу до и после установки домофона может каждый желающий. Достаточно лишь оставить заявку в компании. Немаловажно, что для установки умных технологий горожанам не придется менять двери. Домофон можно установить на старые.

Анна Дубасова, начальник отдела продаж: «Весь март наша компания проводит акцию. При установке домофонов каждый владелец ключа получает второй ключ в подарок».

Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» поможет воплотить вашу мечту о надежном жилье в реальность. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Тел: 21-46-27, 21-24-26, 39-09-77