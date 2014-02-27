Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» проводит акцию (PR)

7
1957
Домофоны. Фото из архива Otyrar.kz

Приятная новость для всех, кто заботится не только о комфорте, но и безопасности своего жилища. Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» запустила специальную акцию. Весь март каждый участник может обменять купон на дополнительный ключ.

Домофоны. Фото из архива Otyrar.kz
Домофоны. Фото из архива Otyrar.kz

Установить домофон и жить спокойно предлагает всем шымкентцам Жарас Молдашев. Несколько недель назад жители его дома решили установить домофон в подъезде. Разницу почувствовали уже в первые дни.

Жарас Молдашев, житель дома №20 «а»: «Раньше у нас стоял кодовый замок. Это неудобно, потому что двери закрывают не все, и открыть его очень просто. Недавно установили домофон, теперь нарадоваться не можем. В подъезде стало чисто, тепло, посторонние не заходят».

Компания на протяжении пяти лет оказывающая качественные услуги населению города, приготовила подарки для всех, кто решил подключиться, - скидки и бонусы
Компания, на протяжении пяти лет оказывающая качественные услуги населению города, приготовила подарки для всех, кто решил подключиться: скидки и бонусы

Ощутить разницу до и после установки домофона может каждый желающий. Достаточно лишь оставить заявку в компании. Немаловажно, что для установки умных технологий горожанам не придется менять двери. Домофон можно установить на старые.

Анна Дубасова, начальник отдела продаж: «Весь март наша компания проводит акцию. При установке домофонов каждый владелец ключа получает второй ключ в подарок».

Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» поможет воплотить вашу мечту о надежном жилье в реальность. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Тел: 21-46-27, 21-24-26, 39-09-77

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

7 Комментариев Включено "Компания «Строй Мастер Домофоны Шымкент» проводит акцию (PR)"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Зоя

за домофон цену подняли 280 тенге очень дорого, в других компаниях платят по 200 тенге, да и еще квитанции приносят что на много удобнее!!!!! сколько стоит дверь хоть бы раз пришли проверили, т.е сделали ревизию чтоли.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 лет 5 месяцев назад
Андрей патриот

Ой прям уж оочень дорого на 80 тенге в месяц, какая разница домой принести квитанцию или получить в том месте где оплатишь, не вижу никакой разницы, всё равно приходится платить на почте. Если что то не в порядки с дверью вызовите мастера и он придёт и проверит в течении суток.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 лет 5 месяцев назад
ТР15МКР

Андрей, 280 тенге в год = 3360 с КАЖДОЙ квартиры. Если брать стандартный подъезд из 10 квартир, то сумма набегает серьезная. А сколько тратит сама домофонная фирма если у нее вообще есть траты? Домофон не китайский ведь, каждый месяц не ломается.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 лет 5 месяцев назад
Андрей патриот

Ну я говорил не о доходах этой организации в месяц или в год, я говорил о «дороговизне» которая составляет всего лишь 80 тенге. И предыдущая подписчица очень возмущалась этим.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 лет 5 месяцев назад
Бахытжан

С 1 июля 2014 года по сей день начисляется за домофон 280 тенге (на данный момент долг 5 600 тенге), а домофон не работает и никто не интересуется про работоспособность, обращался в Вашу компанию, они сказали восстановят после полной оплаты задолженности. А за что платить, если этот домофон не работает почти два года, если абонент не платит за так называемую Вашу услугу, разве его не отключают за неуплату данного вида услуг, а начисление идет по сей день как за работающий домофон! Прошу разобраться обьективно! Адрес — г. Шымкент 21 микрорайон дом 12 квартира 28, моб. телефон +77757508988 — Бахытжан.

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 6 месяцев назад
гость

2 года назад нам отключили домофон а недавно нам выставили счет на 5800 тг. не понимаю за что мы должны платить?

Голос ЗА1-1Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 4 месяцев назад
Маржан

Здравствуйте! Я хотела вам сообщить о проблеме, но я никак не могу дозвониться до вас! 👿 У вас телефоны вообще работают?! У нас дверь домофона не закрывается. Дело в том, что магнит не работает нормально, никто ничего не трогал. Дайте мне нормальный работающий телефон! Чтобы я подробно объяснила что к чему. Исправьте ситуацию.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 12 минут назад
wpDiscuz