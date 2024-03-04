Обрушившийся ЖД мост: угрозы безопасности движения нет

Обрушение на ЖД мосту в Туркестанской области не повлиял на железнодорожное сообщение, угрозы безопасности движения поездов нет.

Об этом сообщают специалисты. Напомним, на участке Арысь-Тюлькубас, перегона Кызылсай-Манкент произошло падение перильного ограждения железнодорожного моста на проезжую часть автодороги из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера.

Жертв и пострадавших нет. Движение поездов на путях не прекращалось.

Прибывшая через 20 минут мостовая бригада произвела очистку проезжей части автодороги.