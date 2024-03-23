Первые тюльпаны расцвели в Шымкенте

Весна уверенно вступает в свои владения в Шымкенте.

В городе началась пора цветения тюльпанов, передает OTYRAR. Первые бутоны раскрылись на привокзальной площади мегаполиса.

В городе на многих участках уже высажены тысячи луковиц прекрасного цветка. Стоит отметить, что именно Шымкент в народе называют родиной тюльпанов. Посмотреть на цветение этих цветов приезжают гости из разных регионов Казахстана.

К слову, тюльпан является символом самого солнечного города Казахстана, а мы же надеемся, что его цветение станет символом наступления лучших времен.