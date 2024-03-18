Площади саксаульных лесов увеличивают в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Защитники природы начали высаживать 3,5 миллиона саженцев в пустыне Кызылкум. Тучи жгучего песка оттуда приносят много хлопот, нарушая экологию. Саксаул – это единственное, что останавливает песчаные бури.

Это сейчас здесь будто бесконечный ковёр песка. Скоро 3 тысячи гектаров пустыни должны превратиться в оазис. Техника и специалисты выезжают в Кызылкум на массовую посадку саженцев саксаула.

«Мы разработали план по восстановлению саксаула на период с 2020-го по 2025-ый годы. За 5 лет должны посадить почти 42 миллиона деревьев, охвачено более 33 тысяч гектаров земель лесного фонда», — говорит Даулетхан Оразбаков, руководитель Каратауского лесничества.

Это должно улучшить экологическую обстановку – саксаул удерживает песок. Специалистов радует, что последние годы браконьеров готовых поработать топором на просторах пустыни нет. А ведь раньше саксаул часто вырубали и продавали в шашлычные. Сейчас саженцам угрожает лишь знойное лето – насаждения могут возгораться.

«Эти саженцы выращены в местных питомниках. Там разводим, а потом высаживаем. Большую часть саксаула сажаем весной, потому что в это время влаги много. Посадка саженцев более эффективна, чем посев семян», — говорит Лесбек Билтебаев, сотрудник Байыркумского лесничества.

Механизатор Сакен Билтебаев ежедневно преодолевает до 70 километров по пустыне, чтобы посадить саксаул. Говорит: сейчас спасать экологию ему стало комфортнее. Выдали новый трактор.

«Осенью разбрасываем семена саксаула. Саженцы высаживаем весной. Сейчас у нас около 15 машин. Техника новая, поэтому работа идёт быстрее, эффективнее», — говорит Сакен Билтебаев механизатор.

Саксаульные леса, по словам защитников природы, не только улучшают плодородие почвы, но восстанавливают пустынную фауну. Они заметили, что численность животных и птиц, занесённых в Красную книгу и обитающих на этой территории, стало больше.