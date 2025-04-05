В Казахстане женщин больше, чем мужчин

Согласно данным облачной платформы базы данных Земли, численность населения Казахстана в прошлом году составила 20,6 миллиона человек: 10 миллионов мужчин и 10,6 миллиона женщин.

Гендерное распределение варьируется в зависимости от региона. Так, наибольшая доля мужчин проживает в Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях, тогда как в большинстве других регионов преобладают женщины. В Алматы, например, их доля достигает 53,5%.

Кайыр Рысбаев демограф, социолог: «В крупных городах, где больше сфер связанных с услугами, там больше девушек, например, в Алматы, Астане больше женщин, а в сельских районах, где жизнь требует физической силы или есть сельское хозяйство, там доля мужчин больше, хотя это связано с миграцией».

Эксперты отмечают, что такое распределение влияет на экономику страны. Ведь, нередко, мужчины в густонаселенных районах трудятся на низкодоходных должностях.

Марат Абдурахманов, экономист: «Туркестанская область — мужчин больше, чем женщин, мужчины работают в низкодоходных отраслях сельского хозяйства и услуг, с учетом региональных особенностей средний доход должен быть низким».

Специалисты также подчеркивают, хотя мальчики рождаются немного чаще девочек, после 40 лет картина начинает меняться. Женщины обладают более крепким иммунитетом и большей продолжительностью жизни, в то время как мужчины чаще сталкиваются с факторами риска – вредными привычками, рисковыми ситуациями и недостаточным вниманием к своему здоровью.

По словам социологов, демографическая разница имеет большое значение для миграции, а также трудового и социального поведения.

Жанар Джандосова, социолог: «Когда много молодых мужчин — это ведет к росту преступности и мы видим, в Туркестанской области, когда повышается напряжение, молодые мужчины конкурируют, когда девушек не хватает, конкурируют за рабочие места. Он выражается в таком росте насилия».

В регионах же где преобладает женское население, чаще открываются учебные и медицинские учреждения, говорит эксперт.

На глобальном уровне доля мужчин уже долгие годы превышает долю женщин, но, по прогнозам демографов, в будущем ситуация изменится, и женщин станет больше. Однако это произойдет не в ближайшие десятилетия.