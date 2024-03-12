С одной машины до 200 тысяч тенге: таможенники поста «Казыгурт» обложили данью предпринимателей

Таможенников из Туркестанской области подозревают в получении крупных взяток на системной основе.

О том, что они обложили данью предпринимателей, сообщили в антикоре. Под уголовное преследование попали должностные лица таможенного поста Казыгурт. Борцы с коррупцией уверяют, что задержанные подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности. Прайс подозреваемых варьировался от 50 до 200 тысяч тенге. За эти деньги они, по версии следствия, обещали беспрепятственный проезд грузовых автомашин через таможенный пост. Как долго они брали взятки и сколько человек проходят по уголовному делу в ведомстве пока не рассекречивают, ссылаясь на тайну следствия.

«Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста «Қазығұрт» областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе.

Досудебное расследование продолжается. Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда»,- рассказали в пресс-службе АПК РК.