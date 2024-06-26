Самого «честного» полицейского осудили на 7 лет

Сегодня огласили приговор Аимбетову Азамату, командиру роты полка полиции МПС ДП города Шымкента.

Об этом сообщил его адвокат Талгат Есимов. Суд признал Аимбетова виновным по части 3 статьи 366 УК РК, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«С приговором я как адвокат не согласен. Судом дана неправильная квалификация его деяния. Выражаю мнение что приговор был показательным и в угоду органу уголовного преследования и прокуратуре. Самое интересное что до оглашения приговора в холле зала суда присутствовали сотрудники УСБ ДП г.Шымкент. Что они делают в рабочее время в не своем ведомстве? Оказывали давление на суд??

В любом случае приговор будет обжалован!», — заявил адвокат.

Напомним, в марте стало известно о задержании Азамата Аимбетова по подозрению в вымогательстве и получении взятки. В 2022-м году он прославился тем, что обвинил своего начальника Мухтара Бухарбаева в превышении служебных полномочий. По его словам, полковник заставлял подчиненных покупать ему дорогие подарки.