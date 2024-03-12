Шымкентских тренеров осудили за хищение более 6 млн тенге

На 1 и 2 года осуждены тренеры спортивных школ Управления физической культуры и спорта города Шымкент по факту хищения бюджетных средств на сумму более 6 млн тенге, передает OTYRAR.

Входе судебного разбирательства установлено, что период с 2022 по 2023 года тренерами путем предоставления подложных командировочных документов о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в г.Алматы, Тараз и Туркестанской области совершено хищение на сумму более 6 млн. тенге.

Ущерб полностью возмещен государству. Правоохранительными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению преступлений против хищения государственных средств.