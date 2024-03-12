Скандал в роддоме: куда исчезли бюджетные миллионы?

В деле о коррупционном скандале оказались замешаны главный врач и бухгалтер Туркестанского областного роддома №1.

Их признали виновными в получении взятки и растрате вверенного имущества. Приговор подследственным вынесли в Шымкенте. Перед судом также предстал взяткодатель и бизнесмен в одном лице, а также четвертый участник громкого дела. Им также оказался предприниматель, его признали виновным в хищении чужого имущества.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Отопительный котел, который стоил около 13 млн тенге, в договоре на госзакупки они оценили в 15 млн. Посредником в деле оказался руководитель ТОО. На его счет поступили деньги и часть из суммы он должен был передать. По факту передачи этих государственных денег было возбуждено и рассмотрено уголовное дело».

Вина подсудимых полностью доказана. Всех четверых участников дела приговорили к штрафу. На вердикт судьи повлияло раскаяние обвиняемых, возмещения ущерба, а также наличия малолетних детей на их содержании. Осуждённый экс-главврач и бухгалтер должны выплатить государству по 27 млн тенге, а бизнесмены по 15 и 20 миллионов тенге.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Все полностью признали свою вину, не оспаривали доказательства по делу и подали заявление в форме ускоренного расследования. В суде они выразили раскаяние в содеянном. Поэтому суд наложил штраф на всех четверых».