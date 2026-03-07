Казахстанцев приглашают оценить кандидатов на должности судей

В Казахстане при отборе кандидатов на судейские должности будут учитывать мнение граждан. Для повышения прозрачности и объективности процедуры Высший Судебный Совет Республики Казахстан призывает казахстанцев поделиться своей оценкой претендентов, участвующих в конкурсе.

Оставить отзыв можно на официальном сайте Совета в разделе «Мнения о претендентах на судейскую должность».

При заполнении формы необходимо выбрать дату конкурса — 29 января 2026 года. Мнения принимаются до 20 марта текущего года включительно.

В Совете подчеркивают, что общественная оценка является одним из элементов комплексного отбора.

«Наряду с мнением общественности в ходе отбора изучаются профессиональные и личностные качества претендентов», — сообщили в Высшем Судебном Совете.

Кроме того, кандидаты проходят интервью с членами конкурсной комиссии. В её состав входят представители адвокатуры, прокуратуры, юридического сообщества, а также HR-специалисты.

