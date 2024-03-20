В Шымкенте празднуют «Ұлттық мпорт күні»

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Тина Кудайберген
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20 марта в Казахстане празднуют «Ұлттық спорт күні» – Национальный день спорта.

В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по казахским видам спорта. 

Это байга, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге илу, асык ату, тогызкумалак, стрельба из лука, соревнования беркутчи.

В Шымкенте этот праздник отмечают с размахом. На Ипподроме города проходят национальные игры, скачки. Казахские красавицы и батыры ходят в национальных костюмах, тем самым придавая аутентичности и большей атмосферы празднику. Предлагаем посмотреть несколько кадров с места событий.

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