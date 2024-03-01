Без воды остались жители ряда микрорайонов в Шымкенте

Пять микрорайонов Шымкента остались без воды, из-за аварии на водопроводе, передает OTYRAR.

В ночь на 1 марта, на водопроводе диаметром 1000мм, идущего от ул. Тулеметова в микрорайон Север, произошла аварийная ситуация. В связи с чем в микрорайонах Север, Восток, 17 и 18 мкр, Шапагат временно отключили воду.

В некоторых микрорайонах наблюдается слабый напор воды. Причина аварии высокая изношенность и коррозия водовода.

Специалисты ведут работы по восстановлению водоснабжения. Задествован 1 кран, машина для транспортировки труб и 4 аварийные бригады.

Для тех, кому срочно нужна питьевая вода, на пересечении улиц Жолан батыра и Рыскулова подготовлен водовоз для раздачи воды.