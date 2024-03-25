Вопрос дня: шымкентцы высказались о проблемах города

Наша рубрика — Вопрос дня, продолжает опрашивать жителей мегаполиса.

Мы спросили у горожан: с какими проблемами сталкиваются люди в мегаполисе?

Мнения тут разные, одни говорят про коммуналку, другие про общественный транспорт, но есть и те, кто считает, что нужно бороться со взятками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Общественный транспорт — люди просят проводить регулярную уборку внутри автобусов. Дороги — люди просят залатать дыры, положить асфальт там, где его нет. Оплата общественного транспорта — люди просят усилить за этим контроль. Интернет — очень плохая связь! Люди жалуются на сотовых операторов. Ирригация — люди жалуются на частые затопления улиц во время осадков.

Все вопросы мы адресуем акимату г. Шымкента и всем инстанциям.