«Вы свою маму живой не увидите»: в Шымкенте многодетная мать страдает от преследования сожителя

Карина Аманбекова, рассказывает о тяжелой судьбе своей матери, едва сдерживая слёзы.

По её словам, отчим оказывал на семью сильное психологическое давление. Через три месяца совместного проживания выяснилось, что у агрессора была судимость. Испугавшись за себя и семерых детей, женщина решила разорвать отношения.

Однако, гражданский муж с таким решением не смирился, стал преследовать и угрожать расправой. Помимо этого, он обещал распространить интимные фотографии матери, рассказывает дочь. Последней каплей терпения стал неожиданный визит бывшего сожителя в нетрезвом состоянии в компании с друзьями. Скандал перерос в драку.

Карина Аманбекова, жительница г. Шымкента:

«Позвонила сначала в 102, прошло около 15-20 минут моих уговоров и я просто включила камеру и начала снимать. Я снимала на видео, на что бывший сожитель матери сказал «Ты что делаешь?», замахнулся на меня и промахнулся. Он ударил потом меня по руке, телефон упал и братишка начал говорить «ты что мою сестру трогаешь?», на него налетел, тот его повалил и голову ему рассек. +Было конечно написано заявление, но перед судом, есть фотография где мама сфотографировала, он сказал «давай, ты же мужик, я тоже мужчина, я в штанах стою, ты мне прощение даешь и я вас не трогаю, ты что думаешь, если меня на 15 суток закроют, я выйду же все равно и тогда вы точно свою маму живой не увидите». Братишка взял слово, сказал «да, хоть мне и 19 лет, я мужчина и надеюсь ты больше не будешь нас трогать».

По словам Карины, ее мать получила не может оправиться от сильного шока. Девушка говорит, что ее родным братьям и сёстрам угрожает серьезная опасность. Ведь, как она уверяет, участковый полицейский в данной ситуации бездействует.

Заявление на агрессора они писали не раз, но защитного предписания так и не получили. Боясь за жизнь своих родных, Карина обратилась в общественный фонд #НеМолчиKZ. Руководитель объединения возмущена таким безразличием. Дина Тансари потребовала от сотрудников антикора рассмотреть действия участкового.

Дина Тансари, руководитель ОФ #НеМолчиKZ:

«Департамент полиции города Шымкента и генеральная прокуратура как нам расценивать действия участкового и его руководителя? Кто будет нести ответственность за то, что с детьми или женщиной что-то случится? Также вопрос: была ли тревога в 10 утра? Участковый сослался на занятость в связи с тревогой. Требуем агентство по противодействию коррупции взять данное обращение фонда #НеМолчиKZ в работу на рассмотрение».

В полиции обещают дать правовую оценку действиям своего коллеги-участкового, но после проверки. Что касается заявления на бывшего сожителя, то он избежал наказания, так как потерпевшие сами простили обидчика.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«Бывший сожитель и его знакомые по поступившему 2 марта вызову привлечены к ответственности. Административное производство по заявлению об избиении 18-летнего гражданина рассмотрено в суде и прекращено за примирением сторон. Действиям сотрудников полиции будет дана правовая оценка по результатам проверки. Отметим, что мужчина в 2020 году привлекался к уголовной ответственности».

Проблема домашнего насилия, мужей-тиранов, сожителей-агрессоров остро стоит в Казахстане не первый год. По официальным данным, органы внутренних дел ежегодно регистрируют свыше ста тысяч заявлений по фактам домашнего насилия. И это только те, кто обращается за помощью к полицейским. Сколько трагедий на самом деле происходит за закрытыми дверями в домах по всему Казахстану – сказать трудно. Правозащитницы и общественники просят жертв домашнего насилия не терпеть абьюз и сразу заявлять на агрессора.