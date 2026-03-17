В Казахстане 51 уголовное дело по сталкингу направлено в суд

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило о результатах работы по противодействию сталкингу — незаконному преследованию граждан.

Сталкинг определяется как «попытки установить контакт или выслеживать человека вопреки его воле» и подпадает под действие статьи 115-1 уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ведомстве подчёркивают, что «сталкинг опасен тем, что причиняет серьёзный психологический вред — страх, тревогу, стресс и депрессию». Преследование может выражаться в угрозах, оскорблениях, клевете, слежке в интернете, доступе к переписке, а также наблюдении с использованием камер и GPS-трекеров.

Как отмечается, «такие действия нередко перерастают в более тяжкие преступления — насилие, причинение вреда здоровью или порчу имущества».

Наказание за подобные правонарушения предусматривает штраф до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток.

По словам начальника следственного департамента МВД Самата Аисова, «проведена широкомасштабная подготовительная работа: разработаны методические рекомендации, организовано обучение сотрудников по фиксации и расследованию подобных дел».

Он также сообщил, что «со дня криминализации сталкинга в суд направлено 51 дело, при этом по 36 делам подозреваемые водворены в ИВС». Расследование данной категории дел находится на постоянном контроле ведомства.

Обращаясь к гражданам, Самат Аисов подчеркнул: «если вы или ваши близкие подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания — необходимо незамедлительно сообщать в полицию».

В МВД добавили, что «любые формы навязчивого и незаконного преследования получают правовую оценку, а права и безопасность граждан находятся под защитой закона».