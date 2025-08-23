Сталкинг теперь уголовно наказуем

За навязчивое преследование придется отвечать по всей строгости закона. Такие меры стали частью новой Концепции «Закон и Порядок». 16 июля 2025 года Глава государства подписал закон, согласно которому в Уголовный кодекс введена новая статья — 115-1 «Сталкинг».

За преследование теперь грозит наказание:

Штраф до 200 МРП (786 400 тг)

Общественные работы до 200 часов

Арест до 50 суток

«Важно знать, что уголовное преследование по статье «Сталкинг» начинается при наличии реального вреда — например, нарушения права на частную жизнь, ограничений свободы передвижения или психологического давления», — уточнили в департаменте полиции г. Шымкента.

Эксперты говорят, казахстанки все чаще сталкиваются со сталкингом, и раньше жертвам попросту было некуда обратиться за помощью. По словам Юриста Сергея Уткина подобные действия долгое время воспринимались лишь как бытовые конфликты или проступки, хотя в реальности речь идёт о серьёзном нарушении личных границ. Теперь за Сталкинг грозит наказание. При этом доказывать факт преследования фото- или видео материалами не обязательно, но это может существенно ускорить расследование.

Сергей Уткин, юрист: «Для того, чтобы дело было возбуждено доказательства не обязательны. Необходимо заявление человека. Без заявления потерпевшего дело возбуждено быть не может. В заявлении необходимо обязательно указать признаки. Отметить, что меня преследуют помимо моей воли и т.д. Также указать, какой вред от этого. Если эти факты будут указаны в заявлении, даже без доказательств правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело».

В прошлом году было зарегистрировано около 100 тысяч обращений по фактам домашнего насилия, в том числе с элементами навязчивого преследования. Если в 2023 году правоохранители приняли около 300 заявлений о сталкинге, то в прошлом году их было уже 1300. А за неполный этот год свыше 1400. При этом сталкеры преследуют своих жертв не только вживую, но и онлайн.

Тогжан Кожанова, представитель национального совета по делам женщин: «Сталкинг бывает не только онлайн, но и оффлайн. В основном, 40% населения, которые подвергаются онлайн сталгингу, подвергаются после и оффлайн. Чаще всего к сталкингу можно отнести следующие признаки:

1. Когда вас караулят.

2. Отслеживание трекером.

3. Нежелательные подарки, записки, угрозы».

Эксперты говорят, жертвы преследования сталкиваются с серьезным стрессом, тревожностью и страхом за свою жизнь. Человек теряет чувство безопасности. А иногда из-за давления жертва вынуждена менять работу или даже место жительства.