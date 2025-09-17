Навязчивое преследование признано уголовным преступлением

Вступление в силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства» стало значимым этапом в усилении защиты прав и свобод граждан.

Этот правовой акт направлен на совершенствование системы уголовного права и обеспечение большей безопасности общества, в том числе от новых форм правонарушений, ранее не охватываемых законодательством.

Одним из ключевых нововведений закона стало введение уголовной ответственности за сталкинг — навязчивое преследование, не связанное с применением физического насилия, но наносящее серьезный психологический ущерб жертве.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали разъяснительную работу, направленную на информирование населения о новых нормах и их правовом значении.

Теперь под сталкингом в соответствии с обновлённым законодательством понимаются любые действия, направленные на установление нежелательного контакта с человеком или наблюдение за ним против его воли.

К таким действиям могут относиться постоянные телефонные звонки, навязчивые сообщения в социальных сетях, личная слежка, слежение через интернет, а также другие формы вмешательства в частную жизнь, нарушающие личные границы человека.

Важно, что такие действия должны вызывать у потерпевшего чувство страха, тревоги либо иным образом причинять ему существенный психологический вред.

В Шымкенте прокуроры отмечают, что уголовная ответственность за сталкинг станет действенным инструментом в борьбе с психологическим насилием и преследованием.

Виновным теперь может грозить штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы сроком до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Это позволит пресекать противоправное поведение на ранних стадиях и предотвращать его возможные тяжёлые последствия.

Принятие закона подчёркивает важность уважения к личному пространству и неприкосновенности частной жизни каждого жителя Шымкента и всей страны, формируя правовые механизмы защиты от новых угроз и создавая безопасную среду в обществе.