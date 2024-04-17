Девочка, упавшая с 3 этажа прооперирована и находится в реанимации

В Шымкенте 11-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного здания Гидролизного завода. Её госпитализировали с открытым переломом бедра и сотрясением мозга. Инцидент произошел 16 апреля. Школьница играла с друзьями на «заброшке».

«На место происшествия выехали 3 человека личного состава. До приезда скорой помощи сотрудники оказали первую медицинскую помощь девочке. Просим не оставлять детей без присмотра!», — говорит Ерсултан Абильдабек, заместитель начальника пожарной части №2.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу, ее обследовали нейрохирург, травматолог и реаниматолог. По их рекомендациям девочку госпитализировали в реанимационное отделение и сегодня прооперировали.

«У пострадавшей сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава. Состояние при поступлении тяжелое за счет общей мозговой симптоматики. Была сделана операция репозиция правого бедра с внутренней фиксацией», — говорят в пресс-службе управления здравоохранения г. Шымкента.

Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.