Генеральная прокуратура подтвердила задержание Ерлана Тургумбаева

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Заманбекович Тургумбаев.

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты регламентирована требованиями ст.ст. 47 и 201 УПК РК.