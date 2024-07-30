Капитальный ремонт дорог проводят в Туркестанской области

В Туркестанской области ремонтируют больше 1100 километров дорог.

На улучшение автомобильных дорог в регионе из бюджета выделено 37 миллиардов 600 миллионов тенге. 224 объекта дорожной инфраструктуры ремонтируют в Туркестанской области. Строительно-ремонтными работами планируется охватить дороги и улицы общей протяженностью 1100 километров. На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды доложили о ходе выполнения плана развития автомобильной отрасли. Глава региона подверг критике и дал ряд поручений тем акимам районов, городов и ответственным лицам, которые не устранили имеющиеся недостатки.

«Ремонт дорог должен производиться своевременно и в соответствии с требованиями. Акимы районов и городов — тесно сотрудничайте с «КазАвтоЖолом» и ответственным управлением. Держите на контроле работу подрядчиков, следите за качеством асфальта. Еще раз предупреждаю руководителей и ответственных заместителей, которые неправильно согласовали бюджет, необходимый для ремонта дорог и задержали работу. Мы меняем ситуацию, но если при этом проблема не будет решена, придется менять ответственных людей», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 19 объектов — больше 160 километров дорог, четыре моста и четыре трубопровода. На сегодняшний день введено в эксплуатацию три объекта: 10 км дорог, мост и система освещения.

«Работы по приведению в порядок дорог районного значения ведутся по плану. В этом году капитальный и средний ремонт запланировано провести на 19-ти объектах, это 97 километров дорог. Из них восемь объектов, или 31 километр, а также четыре моста будут завершены к концу года. Не останутся без внимания и улицы населенных пунктов. В этом году в них запланировано реализовать 191 проект. Запланированы ремонтные работы на 630 километрах дорог, до конца года сдадут в эксплуатацию 122 объекта протяженностью 331 километров. По итогам 2024 года планируется сдать в эксплуатацию 194 километра дорог. В результате, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 93-ёх целых семи десятых процента. Качество работ и применяемых материалов на объектах, помимо авторов и технических надзорных учреждений, находится на постоянном контроле филиала Национального центра качества по Туркестанской области.

В результате проверочных работ выявлено 343 дефекта. Ответственным учреждениям выданы предупредительные письма и наложен штраф в размере 5-ти миллионов 700-сот тысяч тенге. Также было перестроено 55 тысяч квадратных метров дорожного основания и асфальтового покрытия», — говорит Куатжан Жуматаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил плачевное состояние дорог в Казахстане и назвал основную причину этой ситуации. Глава государства уверен — во всем виновата коррупция. Президент подчеркнул, что автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны.

«Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Общая протяженность автодорог в Туркестанской области превышает 17 тысяч километров.