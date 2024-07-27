В микрорайоне «Курсай» дождались асфальтированных дорог

В микрорайоне Курсай в Шымкенте на 12 улицах укладывают асфальт. Этого момента жители ждали более 10 лет. Теперь и детям будет легко добираться в школу по ровным дорогам, радуются местные жители. За ходом работы дорожников следила и наша съемочная группа.

Местные жители ждали этого момента долго. Сегодня на улицах микрорайона Курсай работает дорожная техника. Рабочие асфальтируют дорогу. Кадирбек Сарсенкулов, который переехал сюда 10 лет назад, рассказывает, что не легко приходилось с наступлением зимы. Бездорожье, грязь, слякоть, даже машинам не просто было проехать по улицам. Теперь – всё изменилось.

Кадирбек Сарсенкулов, житель г. Шымкента: «10 лет мы ждали этого момента. Чего только не испытали за это время. Весной и осенью с трудом добирались до трассы. Грязи было по колено. Теперь всё позади, строители укладывают асфальт. Освещение проведут. Будет очень удобно».

С начала строительных работ прошло больше месяца. За это время завершили укладку асфальта на двух улицах. Специалисты отмечают: контроль на соответствование требованиям ведется строгий.

Курас Андас, специалист технического надзора: «Как видите, сейчас укладываем выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. Вчера распылили эмульсию, провели подрезку и получили разрешение на продолжение работ».

В микрорайоне Курсай по плану будет уложено десять километров асфальта. Подрядчики обещают к осени полностью завершить строительство.

Жанибек Аубаев, начальник участка: «Сейчас мы приступаем к асфальтированию третьей улицы. Все идет по плану. Постараемся закончить в установленное время».

Также здесь строится пешеходная дорожка протяженностью около трёх километров. В целом в Шымкенте запланированы работы по асфальтированию 54 улиц.