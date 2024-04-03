Мысли о культуре в рамках «Театральной весны»

Интервью с Игорем Владимировичем Вербицким я взяла в занятый и напряженный для него день и, честно говоря, директору Шымкентского русского драматического театра явно было не до меня и моих досужих вопросов. Это вполне объяснимо.

Во-первых, это был второй заключительный день фестиваля «Театральная весна-2024». Во-вторых, буквально через час должен был начаться их премьерный спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта в постановке Алексея Шемеса. Спектакль выносился на суд взыскательного фестивального жюри, и, понятно, директор, как капитан корабля, не мог не волноваться за работу своей театральной команды, ибо за нее он отвечает головой и репутацией.

На последнем отрезке сезона

Теперь подробнее о фестивале «Театральная весна». Его идея не нова: раньше он проводился с завидной регулярностью, но потом с потерей областного статуса на время выпал из сетки культурного графика. Так что можно сказать, что в этом году состоялось его возрождение, и теперь он станет действительно постоянным и традиционным на долгие годы.

Фестиваль в его нынешнем виде представляет собой профессиональное состязание всех театральных трупп Шымкента. Свои самые замечательные и самые «свежие» по времени спектакли в этот раз показали пять городских театров: казахский академический драматический театр имени Ж. Шанина, русский драматический театр, театр кукол и юного зрителя, узбекский драматический театр и театр сатиры и юмора.

К сожалению, по каким-то техническим причинам в эту фестивальную компанию не влился театр оперы и балета, но это, надеемся, явление ситуативное и временное.

Чем важен этот фестиваль для развития театральной культуры? Ну, во-первых, это самая доступная профессиональная площадка по обмену опытом. Ведь у каждого театрального коллектива есть своя изюминка, особенные приемы и пути эмоционального воздействия на зрителя. И вполне логично, что после фестиваля будут подводиться итоги в разных номинациях: кто-то будет лучшим в режиссуре, кто-то – в актерском искусстве, кто-то – в сценографии и оформительском мастерстве или музыкально-хореографических изысках. К тому же фестиваль проходит на излете текущего театрального сезона у всех актерских коллективов, так что это мероприятие можно рассматривать как некое подведение итогов их артистического труда, творческих поисков и находок.

Важность фестиваля для культурной жизни города была подчеркнута торжественной обстановкой его открытия, начавшегося с возложения цветов к памятнику Жумату Шанину перед зданием казахского академического драмтеатра.

С поздравлением выступил заместитель акима города Сарсен Курманбек, который отметил, что фестиваль начинается накануне Всемирного дня театра, а это совпадение придает событию дополнительный знаковый смысл.

В первый день фестиваля, 26 марта, зрители увидели трагикомедию С. Вануса «Сұлтанның аты – Сұлтан» в исполнении актеров городского театра сатиры и юмора. Узбекский драмтеатр показал арт-этнофольклорную постановку Ш. Исаханова «Тановар», а казахский театр имени Ж. Шанина – поэтическую музыкальную постановку М. Макатаева «Дариға жүрек».

Второй же день фестиваля прошел с участием городского театра кукол и юного зрителя, который представил сказку В. Гауфа «Карлик Нос», и русского драматического со спектаклем «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Б. Брехта. Премьера, кстати, состоялась 8 марта и прошла с потрясающим успехом. Теперь настало время показать ее театральным экспертам и коллегам по цеху.

Во главе компетентного фестивального жюри стояла Алия Бопежанова – известный литературный критик и театровед. Так что нет сомнений, что каждая участвующая труппа получила взвешенную профессиональную оценку – от заслуженной похвалы до аргументированной критики. Но, как бы то ни было, здесь будет все, как в спорте, где главное – не результат, а участие.

Культура – понятие всеобъемное

Поскольку беседа с Игорем Вербицким состоялась как раз в Международный день театра, сразу попыталась вывести разговор на важное значение театра для развития культурного начала в человеке и обществе. Упомянула и недавно прошедший День работника культуры и искусства. Какими особыми качествами должен обладать рядовой солдат культурного фронта? Должен ли он рассматривать свою работу как некое мессианское служение Искусству как высшему проявлению эстетического чувства и духовности?

Оказалось, что упомянутый День работников культуры накануне праздновали только в России, а в Казахстане он будет отмечаться 21 мая. Но от этого вопрос не лишился своей актуальности, а кто может ответить на него лучше, чем заслуженный деятель Республики Казахстан?

Игорь Владимирович и ответил: «Мы, то есть работники культуры, вообще-то и призваны для того, чтобы оберегать культуру как таковую, если не оберегать, то сохранять или же возрождать, если потребуется. Да и внедрять ее в повседневность порой на самом бытовом уровне. Ведь культура человека не всегда отождествляется с хорошим образованием и начитанностью. Можно иметь сразу несколько дипломов о высшем образовании – я знаю это из жизненного опыта – но не иметь ни малейшего представления ни о культуре, ни о личном достоинстве. А бывает наоборот: человек имеет лишь среднее образование, он может быть хоть чабаном в ауле, но при этом является поистине культурным человеком в силу своих глубинных нравственных устоев, убеждений и воспитания.

Кроме того, есть какие-то общепринятые каноны поведения в обществе. Так вот, культурный человек не только не должен их нарушать, но и активно внедрять их в массовое сознание и обязательно на личном примере. Вот мы, к примеру, продвигаем культуру посредством театрального искусства, но будет ли от этого толк, если ты, допустим, со сцены вещаешь о высоких и духовных понятиях, а после закрытия занавеса начинаешь злобствовать, плевать и материться…

По моему глубокому убеждению, культура начинается с семьи, ежедневного общения с коллегами, родными и близкими, не надо быть, как говорится, семи пядей во лбу, чтобы придерживаться элементарных норм приличий и поведения в обществе. Повторяю, никакое образование и количество прочитанных книг не сделают тебя культурным человеком, это достигается внутренней работой над собой, своим характером и повседневным поведением в быту».

Свои мысли о культуре Игорь Вербицкий подкрепляет многолетней театральной деятельностью, в частности, предельно выверенной репертуарной политикой. Ведь театр – это самое зрелищное искусство, нет ничего проще, как скатиться при этом в самую дешевую пошлость и безвкусицу. Взять хотя бы их громкую премьеру «Калигула», где на сцене разыгрывались сцены из разгульно-безнравственной эпохи Древнего Рима. Как легко было впасть в искушение, чтобы развлечь публику пикантными мизансценами вульгарно-натуралистического пошиба. А что? Многие театры сейчас это делают – вплоть до полного обнажения актерских чресел… Вот бы невзыскательная публика повалила на «клубничку», вот бы сборы были бешеные… Однако в нашем театре вы ничего подобного не увидите во веки веков. Во всяком случае, при директорстве Игоря Вербицкого с его сложившимися представлениями о культуре и нравственной чистоте.

Задала я директору и довольно «скользкий» вопрос, прямо связанный с культурой и чувством патриотизма. Обязан ли человек, причастный к культуре по факту профессии, обладать острым чувством любви к Родине, без всяких там оговорок и политических воззрений? Возьмем, к примеру, ту же соседнюю Россию. Как у них получилось, что в большинстве своем именно работники культуры и шоу-бизнеса стали непримиримыми оппонентами своей стране и самыми активными из нее релокантами-«убежантами»?

По этому вопросу Игорь Владимирович высказался тонко: «Есть такое выражение: «У каждого – своя правда». Вот и я так считаю, ведь правды в ее чистом рафинированном виде не бывает в принципе. Наши представления о правде нельзя рассматривать лишь в черно-белом варианте. Реальная жизнь гораздо сложнее: она состоит из нюансов и полутонов. Прежде чем давать чему-то и кому-то однозначную оценку, надо учитывать и психологию отдельного человека, и конкретные обстоятельства его жизни. А еще лучше – посмотреть на события с некой отдаленной дистанции. Допустим, раньше нас учили, что «белая эмиграция» – это абсолютное зло, а покинувшие когда-то Родину соотечественники – это непременно враги и предатели. А сейчас иной раз пишут ровно наоборот: и «белая гвардия» подлежит исторической реабилитации, а Колчак и Врангель – истинные патриоты России. Еще раз повторяю, абсолютной истины нет, всегда надо помнить известный библейский афоризм: «Не судите, да не судимы будете…»

Ответ Игоря Вербицкого был настолько корректен и убедителен, что мне на ум пришло сразу несколько фактов из области переоценки прежних, казалось бы, непреложных истин. Ведь как бы обеднела наша литература, если бы не было у нее таких гениев пера, как эмигранты Владимир Набоков и Иван Бунин. А какой неоценимый вклад внесли в музыкальную культуру «уехавшие» композиторы и певцы, такие как Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин? А вот наш несравненный поэт Борис Пастернак, например, никуда не уезжал и уезжать не собирался, а каков результат? Присужденную Нобелевскую премию ему получить запретили, по этому поводу развернули настоящую травлю… а вот уехавший Бунин ее получил! И таких примеров можно найти сколько угодно. Что ж, посмотрим, история рассудит и расставит все по своим местам…

А впереди у нашего театра еще одна премьерная сказка «Дюймовочка» и финальный спектакль, завершающий закрытие театрального сезона. Название его пока не определено, но будьте уверены, что это представление, впрочем, как и всегда, обещает быть фееричным, блистательным и запоминающимся. Наш театр все делает на совесть, с любовью и никогда «осечек» не допускает…

Елена Ллетягина